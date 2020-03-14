الإكوادور تسجل أول حالة وفاة بكورونا والخامسة في أميركا اللاتينية

كيتو-سانا

أعلنت الإكوادور عن أول حالة وفاة على أراضيها بسبب فيروس كورونا المستجد مشيرة إلى أن الضحية امرأة اكوادورية تبلغ من العمر 71 عاما عادت إلى البلاد آتية من إسبانيا.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن وزيرة الصحة كاتالينا أندرامونيو قولها في مؤتمر صحفي: “نأسف للإعلان عن وفاة أول مريضة لدينا تم تشخيص إصابتها بفيروس كورونا المستجد” مضيفة أن حصيلة المصابين بالفيروس في البلاد ارتفعت من 20 إلى 23 إصابة.

وأعلنت السلطات الإكوادورية حال طوارئ صحية الأربعاء الفائت وأمرت بالعزل المؤقت للمسافرين الوافدين من الصين وإسبانيا وفرنسا وإيران وألمانيا وكوريا الجنوبية وإيطاليا كما علقت الحكومة التجمعات العامة والصفوف وسمحت بالعمل من بعد.

وتتصدر البرازيل قائمة الدول الأكثر انتشارا للفيروس في أمريكا اللاتينية حيث تم تسجيل 98 إصابة فيها تليها تشيلي بـ 43 إصابة والأرجنتين 31 وبيرو 28 وبنما 27 وكوستاريكا 26 والإكوادور 23 والمكسيك 17 وكولومبيا 13 إصابة.

والعدد الأقل من الإصابات سجل في جمهورية الدومينيكان وهي خمس إصابات وبوليفيا وكوبا 3 حالات في كل منهما وهندوراس حالتان بينما تم تسجيل أولى الحالات في كل من الأوروغواي 4 إصابات وفنزويلا إصابتان وغواتيمالا حالة واحدة.

كذلك أعلنت وزارة الصحة الموريتانية تسجيل أول حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا لأجنبي قادم من أوروبا.

وقالت الوزارة في بيان إن المريض رجل أوروبي يعيش في موريتانيا وعاد إلى العاصمة نواكشوط في التاسع من آذار الجاري ويخضع للحجر الصحي منذ ذلك الحين.

وفي الولايات المتحدة أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعليق الرحلات البحرية الخارجية 30 يوما بهدف مكافحة انتشار وباء كورونا.

وقال ترامب في تغريدة له على موقع تويتر: “بطلب مني وبدءا من منتصف الليل وافقت شركات كارنيفال ورويال كاريبيان ونورفيجيان وام اس سي جميعها على تعليق رحلات السفن السياحية إلى الخارج لمدة 30 يوما”.

وفي شوارع البلاد وقف متسوقون أمريكيون في طوابير طويلة أمام متاجر البقالة في انتظار شراء السلع الأساسية وذلك في الوقت الذي أثارت فيه أزمة فيروس كورونا المتفاقمة مخاوف من نقص السلع في مختلف أنحاء البلاد.

ودفع التزاحم على سلع معينة متاجر التجزئة الكبرى إلى فرض حدود على حجم المشتريات لضمان ألا تخلو من هذه السلع لكن المتسوقين القلقين أفرغوا رفوف متاجر البقالة والصيدليات من هيوستون حتى لوس أنجلوس مع اتساع نطاق تفشي الفيروس وإعلان الرئيس دونالد ترامب حالة طوارئ وطنية لمكافحة الانتشار الذي أودى بحياة 47 شخصا على الأقل في البلاد.

وحثت شركات كبرى منها أمازون الموظفين على العمل من بيوتهم كما أغلقت المدارس والجامعات والمؤسسات الثقافية أبوابها في مختلف أنحاء الولايات المتحدة وذكرت شركة جونسون آند جونسون للأدوية أنها سرعت إنتاج دواء تيلينول المسكن للآلام تحسبا لأي أزمة مفاجئة بينما قالت شركات منها سلسلة صيدليات والجرينز بوتس أليانس وسلسلة المتاجر الكبرى كروجر إنها فرضت سقفا للمشتريات تجنبا لنفاد المخزونات.

إلى ذلك اعلنت وسائل إعلام إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى صندوق النقد الدولي بفيروس كورونا لتصبح أول حالة معروفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

ونقلت رويترز عن متحدث باسم المنظمة الدولية أن الصندوق نصح جميع الموظفين في مقره في العاصمة الأمريكية واشنطن بالعمل من المنزل حتى إشعار آخر وذلك بعد أن تم تشخيص إصابة أحد موظفيه بفيروس كورونا المستجد.

وأضاف المتحدث أنه أوقف أيضا جميع رحلات سفر موظفيه إلى الدول الأوروبية المصنفة كمناطق انتشار مجتمعية من المستوى 3 من قبل مراكز السيطرة على الأمراض لكن المتحدث أكد أن الصندوق “لا يزال يعمل بكامل طاقته وهو على استعداد لخدمة أعضائه”.

في السياق ذاته نصحت كندا مواطنيها بتجنب السفر غير الضروري للخارج موضحة أن القيود الجديدة التي تفرضها الدول الأخرى لمنع انتشار فيروس كورونا يمكن أن تؤخر العودة إلى البلاد.

وقالت الحكومة الكندية على موقعها على الإنترنت “قد يتم فرض قيود جديدة دون سابق إنذار وإن خطط السفر قد تتعطل بشدة”.

من جهته أعلن وزير خارجية أيرلندا سايمون كوفيني أن بلاده نصحت مواطنيها بالتحلي بقدر كبير من الحذر قبل اتخاذ قرار بالسفر إلى الدول الأخرى أعضاء الاتحاد الأوروبي وذلك بسبب إجراءات مكافحة انتشار فيروس كورونا.

وقال الوزير إن التوصية الجديدة لا تنطبق على بريطانيا العضو السابق في الاتحاد الأوروبي مضيفا إنه “في ضوء الظروف سريعة التغير والقيود المفروضة في عدد من دول الاتحاد الأوروبي تنصح الوزارة المواطنين حاليا بالحذر الشديد قبل اتخاذ قرار السفر لدول أخرى في الاتحاد الأوروبي”.