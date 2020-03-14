800 إصابة جديدة بكورونا في فرنسا .. وإيطاليا تسجل أكبر زيادة في عدد الوفيات

عواصم-سانا

واصلت عدد من دول العالم اليوم الإعلان عن إصابات ووفيات جديدة بفيروس كورونا وخاصة في القارة الأوروبية التي وصفتها منظمة الصحة العالمية بأنها باتت مركزا لهذا الوباء.

ففي باريس أعلن وزير الصحة الفرنسي أوليفييه فيران ارتفاع عدد الوفيات بكورونا في بلاده إلى 79 فضلاً عن تسجيل 800 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الأخيرة ليصل عدد المصابين إلى 3661 حالة.

وفي إيطاليا أعلنت السلطات الصحية أكبر زيادة في عدد الوفيات بسبب فيروس كورونا والتي وصلت إلى 250 وفاة في 24 ساعة فقط بارتفاع بلغت نسبته 25 بالمئة وهي الأكبر منذ بدء تفشي المرض.

وأعلنت وكالة الحماية المدنية الإيطالية أن عدد الوفيات ارتفع بسبب كورونا إلى 1266 شخصاً وأن عدد حالات الإصابة بشكل عام في إيطاليا وصل إلى 17 ألفاً و660 حالة بدلاً من 15 ألفاً و113 إصابة في اليوم السابق مشيرة إلى أنه تعافى من الفيروس 1439 شخصاً خلال الساعات الـ 24 الماضية.

من جهته قال معهد روبرت كوخ الألماني للأمراض المعدية إن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا في ألمانيا ارتفع بواقع 671 حالة ليصل إلى 3062 مصاباً مضيفاً أن خمسة أشخاص توفوا بعد أن ثبتت إصابتهم بالمرض.

وفي لوكسمبورغ أعلنت السلطات الصحية عن أول وفاة بالفيروس في هذا البلد بينما أعلنت أوكرانيا عن إغلاق الحدود أمام الأجانب ووقف الرحلات الجوية من وإلى البلاد بعد تأكيد أول وفاة بالفيروس على أراضيها.

إلى ذلك أعلنت الحكومة الهنغارية إغلاق المدارس اعتباراً من يوم الاثنين المقبل لإبطاء انتشار وباء كورونا.

وفي مصر أعلن عن 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 93 حالة بينما أعلنت وزارة الصحة العراقية تسجيل عشر إصابات جديدة وحالة وفاة ليصبح إجمالي عدد الإصابات 93 إصابة والوفيات 9 حالات.

وفي السعودية أعلن عن 24 حالة إصابة جديدة بينما أعلن في قطر عن 58 إصابة جديدة.

بدورها أعلنت وزارة التربية والتعليم العالي المغربية تعليق الدراسة في المغرب ابتداء من 16 آذار الحالي وحتى إشعار آخر تفادياً لتفشي فيروس كورونا.