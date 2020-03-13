نصر الله يدين العدوان الأمريكي على مواقع ومنشآت الجيش العراقي والحشد الشعبي

بيروت-سانا

أدان الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله العدوان الأمريكي على مواقع ومنشآت للجيش العراقي والحشد الشعبي ومنشآت مدنية في العراق.

وقال السيد نصر الله في كلمة له اليوم نقلتها قناة المنار إن الجريمة التي ارتكبتها قوات الاحتلال الأمريكي انتهاك لسيادة العراق مؤكداً أنها ستلاقي الأجوبة المناسبة من الشعب العراقي.

وكان خمسة جنود عراقيين ومدني قتلوا وأصيب آخرون بجروح في عدوان أمريكي جديد أمس استهدف مطار كربلاء في محافظة النجف وعدداً من مواقع الجيش العراقي والشرطة والحشد الشعبي في مناطق أخرى من البلاد.

من جهة أخرى أشار السيد نصر الله إلى أن الحكومة اللبنانية أعلنت عن أولوياتها بالإنقاذ المالي والاقتصادي بالدرجة الأولى مبيناً أنها تعقد اجتماعات مكثفة وما زالت تحتاج إلى الوقت لتنفذ خطتها.

ودعا السيد نصر الله المصارف في لبنان إلى المبادرة وتحمل المسؤولية بالمساعدة لمنع الانهيار المالي وأيضا لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا موضحاً أن المسؤولية بمواجهة هذا الوباء يجب أن تكون عامة وشاملة.

وأشار السيد نصر الله إلى أن مكافحة فيروس كورونا “أشبه ما تكون بالمعركة التي تتطلب تحمل المسؤولية والابتعاد عن التسييس وتصفية الحسابات واعتماد مبدأ التكافل الاجتماعي”.

وأضاف السيد نصر الله.. “لا نمانع أي مساعدة للبنان ضمن شروط طالما لا تخالف القانون والدستور ولا تخالف المصلحة اللبنانية”.