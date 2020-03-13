كهرباء السويداء: إصلاح غالبية الأعطال بسبب الظروف الجوية

السويداء-سانا

أنهت ورشات الشركة العامة لكهرباء السويداء إصلاح غالبية الأعطال التي حصلت ليلة أمس في مختلف مناطق المحافظة جراء الرياح الشديدة المرافقة لحالة عدم الاستقرار الجوي.

وفي تصريح لمراسل سانا أشار مدير عام الشركة العامة لكهرباء السويداء المهندس نضال نوفل إلى أن الإصلاحات شملت 26 مخرجاً على خطوط التوتر المتوسط مع إعادة التيار الكهربائي للمناطق التي تتغذى منها وبقاء 3 مخارج جاري العمل لمتابعتها.

ولفت المهندس نوفل إلى أن ورشات الشركة أصلحت 90 بالمئة من الأعطال الحاصلة على خطوط التوتر المنخفض مع متابعة ما تبقى منها لإعادتها للخدمة.

وأكد المهندس نوفل أن الورشات في حالة جاهزية للتعامل مع أي أعطال جديدة أخرى قد تطرأ جراء الظروف الجوية.

وكانت الظروف الجوية السائدة تسببت بأعطال على 29 مخرج توتر متوسط ومئات الأعطال على خطوط التوتر المنخفض وسقوط بعض الأعمدة وتقطع الأسلاك الكهربائية في مختلف مناطق المحافظة.