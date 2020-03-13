منظمة الصحة العالمية: أوروبا أصبحت مركز وباء كورونا

جنيف-سانا

أعلنت منظمة الصحة العالمية أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كوفيد 19 على مستوى العالم بلغ 132 ألفاً و567 حالة بينما توفى نحو 5 آلاف شخص نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا وأن أوروبا أصبحت مركز الوباء العالمي.

وأكد المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم غيبريسوس خلال مؤتمر صحفي اليوم أن تجارب الصين وكوريا الجنوبية أثبتت أن العزل الصحي يمكن أن ينقذ أرواح الكثير من الناس مشدداً على ضرورة استعداد المؤسسات الصحية في العالم لاستقبال أعداد كبيرة من المرضى.

كما شدد غيبريسوس على ضرورة أن تكون التدابير المتخذة من إلغاء المناسبات العامة والتجمعات الكبيرة وحجر المرضى وعزل المخالطين وغيرها مفيدة للتقليل من خطر الوباء.

وقال غيبريسوس “يجب أن تكون هذه التدابير مبنية على الظروف المحلية لكل بلد.. وأن لم نستطع إيقاف الانتشار فعلى الأقل نقلل من حدته.. فهو فيروس جديد ووضع جديد جميعنا نتعلم ونبحث عن وسائل أخرى للوقاية من العدوى”.

وأعلن غيبريسوس تخصيص صندوق التضامن لمواجهة فيروس كورونا ويمكن للمنظمة أن تتلقى المساهمات فيه داعياً إلى الاستفادة من تجارب الصين وكوريا الجنوبية واليابان في التصدي للفيروس.

وكانت دول سجلت حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما ألغيت بطولات وأحداث رياضية وعلقت رحلات جوية في أنحاء متفرقة حول العالم في محاولة للسيطرة على تفشى الفيروس.