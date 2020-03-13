الطقس غداً.. الجو غائم جزئيا والفعالية تضعف تدريجيا خلال ساعات بعد الظهر والمساء

دمشق-سانا

تبقى درجات الحرارة حول معدلاتها او ادنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائماً جزئيا إلى غائم أحيانا مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتضعف الفعالية تدريجيا خلال ساعات بعد الظهر والمساء ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة تنشط أحيانا خلال ساعات النهار في المنطقة الجنوبية والوسطى والبحر متوسط يتحول الى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة…

منطقة دمشق 17/ 8

المنطقة الجنوبية 17/ 10

المرتفعات الجبلية 12/ 5

المنطقة الوسطى 17/ 10

المنطقة الساحلية 19/ 12

المنطقة الشمالية 18/ 10

منطقة الجزيرة 18/ 12

المنطقة الشرقية 19/ 11

منطقة البادية 18/ 10