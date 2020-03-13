ورشات كهرباء الحسكة تنهي إصلاح خط توتر 230 ك.ف الطبقة الأبواب

الحسكة-سانا

أعادت الشركة العامة لكهرباء محافظة الحسكة خط توتر 230 ك.ف الواصل بين الطبقة والأبواب إلى الخدمة بعد انتهاء صيانة العطل الحاصل على الخط.

وفي تصريح لمراسل سانا بين المهندس أنور عكلة أن الخط خرج عن الخدمة مساء أمس جراء سقوط أكبال وفازات في منطقة خربة التمر جنوب غرب الحسكة عند الحدود الغدارية الفاصلة بين محافظتي الحسكة والرقة وتتم حالياً تغذية أحياء المدينة بالتوتر الكهربائي من الخط بشكل تدريجي وفق برنامج التقنين.

ويعتبر خط 230 ك.ف الواصل بين محطتي الطبقة والأبواب المصدر الرئيس لتغذية أحياء مدينة وريف الحسكة بالتيار الكهربائي وخاصة أن الشركة تستخدم الكميات الواردة من محطة توليد السويدية لتغذية الخطوط الخدمية المستثناة من التقنين الكهربائي لضمان استمرار تقديم الخدمات للمواطنين.

وأعادت الشركة أمس التيار الكهربائي إلى منطقة أبو راسين في ريف المحافظة الشمالي بعد خمسة أشهر من انقطاعها جراء العدوان التركي.