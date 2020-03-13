بهدف اتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص تقرر استمرار داوم الفنيين وعمال الإنتاج وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر

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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الادعاء العام في البوسنة يوجه اتهامات إلى شخصين متورطين بارتكاب جرائم إرهابية في سورية
2020-03-13
خبيران روسيان: سورية حاربت الإرهاب الدولي نيابة عن العالم أجمع
2020-03-13
خبير هندي: أردوغان فاسد ومخادع وخطر على العالم برمته
2020-03-13
بوتين يبحث مع مجلس الأمن الروسي تنفيذ اتفاق وقف الأعمال القتالية في إدلب
2020-03-13
نائب تركي: أردوغان أرسل قواته إلى سورية لدعم الإرهابيين
2020-03-13
سلوتسكي:واشنطن تقوض الاستقرار بسورية وعليها سحب قواتها من أراضيها-فيديو
2020-03-12
الخارجية الكازاخية: لا موعد محدداً بعد للجولة المقبلة من محادثات أستانا
2020-03-12
محليات
أضرار بالشبكة الكهربائية في محافظات عدة بسبب الرياح الشديدة.. وأعمال متواصلة لإصلاح الأعطال
2020-03-13
استشهاد مدني بانفجار عبوة زرعها إرهابيون في سيارته عند مفرق الدحاديل بدمشق
2020-03-13
القبض على شخص من مروجي المخدرات في منطقة الدويلعة بدمشق
2020-03-13
الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية غزيرة متوقعة في أغلب المناطق وسرعة الرياح تتجاوز 90 كم/سا
2020-03-13
هطلات مطرية غزيرة في المحافظات الجنوبية أعلاها بريف دمشق 55 مم
2020-03-13
عودة التيار الكهربائي إلى بلدة أبو راسين بريف الحسكة بعد خمسة أشهر من انقطاعه جراء العدوان التركي
2020-03-12
الأوقاف تدعو إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة منعاً لانتشار الأمراض الوبائية
2020-03-12
رياضة
إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1 بسبب فيروس كورونا
2020-03-13
إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا ورابطة الدوري الإنكليزي تدعو لاجتماع طارئ
2020-03-12
مدرب منتخب سورية الجديد نبيل معلول: سنبذل كل الجهود للوصول إلى مونديال كأس العالم
2020-03-12
الفيفا يؤجل تصفيات كأس العالم في أمريكا الجنوبية بسبب كورونا
2020-03-12
اختتام بطولة الجمهورية لألعاب القوى باللاذقية
2020-03-12
تأجيل مباراتين مرتقبتين في دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-03-12
فوز النواعير على الاتحاد في دوري الناشئين بكرة اليد
2020-03-12
اقتصاد
مشتل نمرة الحراجي بالسويداء.. توفير الغراس المتنوعة لمنطقة شهبا ومحيطها بالكامل
2020-03-13
ارتفاع أسعار النفط
2020-03-13
السورية للتجارة: وضع 3 صالات جديدة بالخدمة في حلب-فيديو
2020-03-12
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 62ر7 نقاط
2020-03-12
زراعة 1157 هكتاراً بالبطاطا الربيعية في منطقة الغاب
2020-03-12
البلاديوم يهوي 11 بالمئة والذهب أكثر من 3 بالمئة وسط بيع واسع
2020-03-12
بدء زراعة الحمص بالحسكة والمساحة المخططة 21 ألف هكتار
2020-03-12
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الشريط الأخباري
استشهاد مدني بانفجار عبوة زرعها إرهابيون في سيارته عند مفرق الدحاديل بدمشق
الخارجية الكازاخية: لا موعد محدداً بعد للجولة المقبلة من محادثات أستانا
وضع المسارات الرئيسة لتطوير عمل شركات ومؤسسات القطاع العام الإنشائية
الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تزيد حدة التوتر في المنطقة
مجلس الشعب يقر ثلاثة مشاريع قوانين بينها إلغاء مادة من قانون العقوبات تتعلق بـ (جرائم الشرف)
أكاديميون ونقابيون: انتخابات مجلس الشعب رسالة للمجتمع الدولي ودليل على تعافي سورية وانتصارها
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: لجان الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أنهت دراسة قانونية طلبات الترشح
بهدف اتخاذ ما يلزم لضمان سير العملية الإنتاجية في القطاعين العام والخاص تقرر استمرار داوم الفنيين وعمال الإنتاج وذلك بعد توفير الرعاية الصحية والوقائية في بيئة العمل وتأمين الكادر الطبي لإجراء الفحوصات اللازمة بشكل مستمر
2020-03-13
2020-03-13
ruaa
سابق
إيقاف كافة النشاطات العلمية والثقافية والاجتماعية والرياضية والتي تتطلب تجمعات أو حشوداً بشرية، والتشدد في تطبيق منع تقديم النراجيل في المقاهي والمطاعم وإغلاق صالات المناسبات العامة واعتماد خطة تعقيم لوسائل النقل الجماعي
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التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر ، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم
انظر ايضاً
التوسع في تجهيز مراكز الحجر الصحي بمعدل مركزين في كل محافظة وتزويدهما بالتجهيزات المادية والبشرية اللازمة وتسمية الكوادر الطبية لكل مركز حجر ، إضافة إلى تجهيز طلاب السنة الأخيرة والدراسات العليا في كافة اختصاصات الطب البشري للانخراط في المشافي حينما يتم الإعلان عن الحاجة إليهم لتعزيز الكوادر الطبية فيها وتهيئة المشافي في الجامعات الخاصة ووضعها تحت تصرف وزارة الصحة عند اللزوم
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