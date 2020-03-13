رئيس مجلس الدولة الصيني يدعو لعودة النشاط الطبيعي للسوق التجارية

بكين-سانا

دعا رئيس مجلس الدولة الصيني لي كه تشيانغ اليوم إلى دفع زخم التنمية الاقتصادية وعودة النشاط الطبيعي للسوق واستقرار التجارة الخارجية.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن لي قوله خلال تفقده منصة الخدمات الوطنية لتدعيم أنشطة العمل والتوزيع السوقية وآلية تنسيق التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي إنه يجب بذل الجهود لتيسير النشاط الطبيعي للسوق التجارية واللوجستية واستقرار التجارة الخارجية والاستثمار الأجنبي من أجل التنسيق بين إجراءات الوقاية من مرض فيروس كورونا والسيطرة عليه والتنمية الاقتصادية والاجتماعية.

وشدد لي على وجوب بذل المزيد من الجهود لتعميق الإصلاح والانفتاح وإطلاق العنان لإمكانات الاستهلاك الضخمة.