إصابة عدد من الفلسطينيين جراء قمع الاحتلال مظاهرة كفر قدوم

القدس المحتلة-سانا

أصيب عدد من الفلسطينيين بجروح وحالات اختناق اليوم جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي مظاهرة قرية كفر قدوم الأسبوعية المناهضة للاستيطان والمطالبة بفتح شارع القرية المغلق منذ 16 عاماً شرق قلقيلية بالضفة الغربية.

وأفاد منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي لوكالة معا بأن قوات الاحتلال اقتحمت القرية وأطلقت الرصاص وقنابل الغاز السام بكثافة تجاه المشاركين بالمظاهرة التي نظمت أيضا تضامنا مع اهالي بلدة بيتا جنوب نابلس في تصديهم للمخططات الاستيطانية على جبل العرمة ما أدى إلى إصابة شابين بجروح و17 بحالات اختناق.

وتشهد كفر قدوم مظاهرات مستمرة ضد الاحتلال باتت تشكل جزءاً من الحياة العامة في القرية التي التهم جدار الفصل العنصري والاستيطان أراضيها.