ساكيلاروبولو تؤدي اليمين الدستورية رئيسة لليونان

أثينا-سانا

أدت كاترينا ساكيلاروبولو اليمين الدستورية أمام البرلمان اليوناني اليوم كأول امرأة تتولى منصب الرئاسة في البلاد.

ونقلت وكالة أسوشيتد برس عن ساكيلاروبولو قولها في كلمة لها بالقصر الرئاسي بعد أداء اليمين إن على اليونان مواصلة التمسك بمبادئها الديمقراطية ودولة القانون والتحرك نحو مستقبل الرخاء الذي سيتسع للجميع.

وفي إشارة واضحة لتركيا التي يحاول نظامها ابتزاز أوروبا بمسألة المهجرين قالت ساكيلاروبولو إن اليونان مدعوة “لإحباط عدوان أولئك الذين يستخدمون الأوجاع والمعاناة الإنسانية ويريدون إلحاق الضرر بسيادتنا الوطنية”.

وأعربت ساكيلاروبولو عن أملها بأن يؤدي انتخاب امرأة لأول مرة في أعلى منصب في البلاد إلى تحسين وضع جميع النساء سواء في الأسرة أو في المجتمع.

وتتولى ساكيلاروبولو 63 سنة وهي قاضية سابقة بالمحكمة العليا رئاسة البلاد خلفاً للرئيس السابق بروكوبيس بافلوبولوس لمدة خمس سنوات.