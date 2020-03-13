إصابات ووفيات بكورونا وإلغاء فعاليات رياضية لمنع انتشاره بدول عدة

عواصم-سانا

سجلت دول حالات وفاة وإصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد فيما ألغيت بطولات وأحداث رياضية وعلقت رحلات جوية في أنحاء متفرقة حول العالم في محاولة للسيطرة على تفشي الفيروس.

في لبنان أعلنت وزارة الصحة أن عدد الحالات المثبتة مخبرياً للإصابة بالفيروس بلغ 77 فيما أشارت وزارة الصحة السعودية اليوم إلى تسجيل 17 حالة إصابة جديدة بينما أعلنت وزارة الصحة في السودان وفاة أول حالة إصابة بالكورونا في البلاد.

وفي إيران أعلن المتحدث باسم وزارة الصحة كيانوش جهانبور تسجيل 1289 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع عدد الإصابات إلى 11364 فيما تم شفاء 3529 من المصابين بينما وصل عدد الوفيات إلى 514 بعد تسجيل 85 وفاة جديدة.

وأما في كوريا الجنوبية فقد أعلن مركز مكافحة الأمراض والوقاية منها تسجيل 110 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا اليوم ليرتفع العدد الإجمالي للإصابات إلى 7979 حالة.

وفي الولايات المتحدة أعلن مركز مكافحة الأمراض واتقائها وفاة 41 شخصاً بالفيروس فضلاً عن وجود ألف و666 حالة إصابة في جميع أنحاء البلاد.

من جانبها قالت مديرة قطاع الصحة في ولاية أوهايو الأميركية إيمي أكتون إنه قد يكون بالولاية أكثر من مئة ألف إصابة بكورونا.

وفي أستراليا أعلنت السلطات عن 156 حالة إصابة وثلاث حالات وفاة بالفيروس فيما أعلن وزير الداخلية الأسترالي بيتر دوتون إصابته بالفيروس.

في ألمانيا أعلن معهد روربرت كوخ للأمراض المعدية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا وصل إلى 3099 حالة فيما وصل عدد المصابين في النمسا إلى 438 بينما أعلنت التشيك حظر دخول جميع المسافرين الأجانب البلاد اعتباراً من الـ 16 من الشهر الجاري مع بلوغ حصيلة الإصابات 64 حالة كما قررت إستونيا إغلاق المدارس وحظر التجمعات العامة حتى الأول من أيار للحد من انتشار الفيروس معلنة تسجيل 27 حالة إصابة حتى الآن.

وفي إسبانيا ارتفعت الوفيات جراء الفيروس إلى 120 والإصابات إلى 4209 حالات إصابة فيما أعلن مركز العمليات الخاص بمكافحة فيروس كورونا في روسيا عن تسجيل 11 حالة إصابة جديدة كما حظرت كينيا جميع الفعاليات العامة الكبرى والأحداث الرياضية بعد تأكيد أول حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد.

إلى ذلك أظهرت مذكرة أرسلت إلى بعثات الأمم المتحدة إصابة دبلوماسية من البعثة الفلبينية لدى المنظمة بكورونا أمس لتصبح أول حالة إصابة معروفة في مقر الأمم المتحدة في نيويورك.

وفيما يتعلق بالأحداث الرياضية أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم تأجيل دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي المقررة الأسبوع المقبل بسبب مخاوف من انتشار الفيروس كما أعلنت مصادر في سباق فورمولا 1 للسيارات عن تأجيل سباقي الجائزة الكبرى المقبلين في البحرين وفيتنام بسبب الفيروس بعد إلغاء السباق الافتتاحي للموسم في ملبورن الأسترالية.

وأعلنت منظمة الصحة العالمية اليوم أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس “كوفيد 19” على مستوى العالم بلغ 132 ألفاً و567 حالة بينما توفي نحو 5 آلاف شخص نتيجة إصابتهم بالفيروس الوبائي.