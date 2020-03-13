أضرار بالشبكة الكهربائية في محافظات عدة بسبب الرياح الشديدة.. وأعمال متواصلة لإصلاح الأعطال

محافظات-سانا

أدت الرياح شديدة السرعة التي شهدتها محافظات درعا والسويداء واللاذقية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية إلى حدوث عدة أعطال في الشبكة الكهربائية وسقوط عدد من الأشجار.

ففي درعا بين مدير عام شركة الكهرباء المهندس غسان الزامل لمراسلة سانا أن خلايا 20كيلو فولط في محطات “بصرى والحراك والباسل” خرجت عن الخدمة بينما تعرض خط 230 كيلو فولط الواصل بين محطتي الشيخ مسكين وغزالة لعدة أعطال كما خرجت خلية بصير بالريف الشمالي عن الخدمة ما تسبب بانقطاع التيار الكهربائي عن بلدتي خبب وبصير.

وأشار إلى أن الورشات الفنية باشرت فورا العمل على إصلاح الأعطال متوقعا الانتهاء خلال الساعات القادمة.

وفي اللاذقية تسببت الرياح الشديدة باقتلاع أشجار وسقوطها على الطرقات ما أدى إلى قطع بعض الطرق في ريف المحافظة إضافة إلى سقوط أعمدة وأبراج كهربائية تعمل الورشات على معالجتها وفتح الطرقات.

مدير شركة الكهرباء المهندس فادي سعود أوضح لـ سانا أن ورشات الشركة باشرت على الفور معالجة الأضرار على الشبكة الكهربائية الناجمة عن سقوط الأشجار على خطوطها أو سقوط أبراج كهربائية مؤكدا أن الأضرار انحصرت في ريف المحافظة بينما لم تسجل أضرار في مدينتي اللاذقية وجبلة.

وفي مدينة الحفة أدت الرياح الشديدة إلى اقتلاع أشجار وسقوطها على شبكات الكهرباء والهاتف حيث أشار رئيس مجلس المدينة المهندس رائد ابراهيم إلى تعاون ورشات المجلس مع شركتي الكهرباء والاتصالات لمعالجة آثار العاصفة.

رئيس بلدية المعلقة بريف القرداحة نظام خضور لفت إلى أن العمل يتركز على إزالة الأشجار التي سقطت على محاور عدة طرق في نطاق البلدية لإعادة فتحها وإصلاح خطوط الشبكة الكهربائية المتضررة.

وفي السويداء أدت الرياح شديدة السرعة إلى تضرر عدد من خطوط الكهرباء وتكسر بعض أغصان الأشجار حيث أشار مدير شركة الكهرباء المهندس نضال نوفل لسانا إلى أن الظروف الجوية تسببت بأعطال على 29 مخرج توتر متوسط ومئات الأعطال على خطوط التوتر المنخفض وسقوط بعض الأعمدة وتقطع الأسلاك في مختلف مناطق المحافظة حيث يجري العمل على إصلاحها من قبل الورشات الفنية.

وبين مدير الزراعة المهندس أيهم حامد أنه قد يكون هناك أضرار على بعض أشجار اللوز التي هي في مرحلة الازهار لكن تحديد هذا الشيء يتطلب كشوفا ميدانية من قبل الفنيين على البساتين بعد انتهاء المنخفض الجوي.

وأوضح رئيس مجلس مدينة السويداء المهندس بشار الأشقر أن الرياح الشديدة تسببت بسقوط بعض الأشجار وأعمدة الكهرباء ولا سيما بمدخل المدينة شمالا باتجاه دوار العنقود وعلى طريق ولغا وبجانب مؤسسة العمران وفي حيي الاستقلال والمشفى حيث سقطت شجرة على إحدى السيارات المتوقفة إضافة إلى انهيار غرفة “منور” من الطابق الخامس بمبنى جانب مؤسسة المياه.

ولفت إلى أن ورشات المجلس استنفرت طوال الليل للتعامل مع الحالات الطارئة وإزالة بعض الأشجار وأعمدة الكهرباء عن الطرقات بالتعاون مع الأهالي مع تواصل عملها اليوم لإزالة بقايا الأشجار والأغصان.

وذكر رئيس مكتب الجاهزية في الأمانة العامة للمحافظة المهندس مبارك سلام أن المكتب لم يبلغ عن أضرار ولم تحدث أي سيول أو فيضانات باستثناء بعض التقطعات في أسلاك الكهرباء جراء الرياح الشديدة في عدة مناطق حيث تجري متابعتها من قبل ورشات الشركة العامة للكهرباء.

وأكد رئيس مجلس مدينة صلخد زهير السعدي عدم تسجيل أضرار بالمدينة مع وجود تكسر في بعض أغصان الأشجار وأن العمل جار لتعزيل المصارف المطرية والشوايات نتيجة الأتربة والأوساخ التي حملتها الأمطار القوية والرياح الشديدة فيما بين رئيس مجلس مدينة شهبا المحامي جلال دنون أن كابلا كهربائيا وقع صباح اليوم على أحد أسطح المحال التجارية في الحي الغربي للمدينة ما تسبب بأضرار مادية وحريق تمت السيطرة عليه قبل امتداده من قبل عناصر الإطفاء التابعة للمجلس.

كما تسببت الرياح الشديدة التي شهدتها محافظة حمص الليلة الماضية بأضرار في قطاع الكهرباء ولا سيما خطوط التوتر المتوسط.

وأشار مدير شركة كهرباء حمص المهندس مصلح الحسن لمراسلة سانا إلى أن الرياح الشديدة تسببت بخروج 41 خط توتر متوسط في الريف والمدينة تركز القسم الأكبر منها في الريف الشرقي للمحافظة بقرى المخرم والقريتين فيما توزع الباقي على أحياء المدينة وتم إصلاح 17 عطلاً منها حتى الآن مؤكداً أن ورشات الصيانة تعمل على إصلاح الأعطال المتبقية وإعادة التيار الكهربائي إلى جميع المناطق.

وفي حماة أدت الرياح شديدة السرعة المصحوبة بهطلات مطرية غزيرة في سلمية وريفها إلى حدوث بعض الأضرار المادية الخفيفة في المنازل والمزارع وشبكات الكهرباء والهاتف.

وذكر رئيس مجلس مدينة سلمية زكريا الفهد لمراسل سانا أن الأضرار اقتصرت على تكسر أغصان بعض الأشجار في الشوارع والحدائق وقطع عدد من خطوط وشبكات الهاتف والكهرباء وتضرر بعض تجهيزات المنازل السكنية وسقوطها من الأسطح والأماكن المفتوحة.