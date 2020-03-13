زراعة اللاذقية تقدم الدعم لمربي الثروة الحيوانية لإنتاج خلطات علفية من مخلفات المحاصيل

اللاذقية-سانا

تسهم مديرية زراعة اللاذقية في تدريب مربي الثروة الحيوانية على تأمين الاكتفاء الذاتي لقطعانهم عن طريق إنتاج خلطات علفية من مخلفات المحاصيل الزراعية الموسمية إضافة إلى طريقة إنتاج الغاز الحيوي المستخلص من روث الحيوانات حيث بدأ بعض المربين فعلياً بتعبئة هذا الغاز والاعتماد عليه في منازلهم كبديل عن الغاز التقليدي.

مدير الزراعة المهندس منذر خير بك أوضح لمراسلة سانا أن تعداد قطيع الثروة الحيوانية في المحافظة يبلغ 31 ألف رأس من الأبقار و75 ألف رأس من الأغنام و10 آلاف رأس ماعز بينما يبلغ عدد مداجن الفروج المرخصة وغير المرخصة العاملة في المحافظة 226 مدجنة تؤمن فرص عمل لعدد كبير من المواطنين ومصدراً داعماً للدخل الأسري.

ويوضح خير بك أن دائرة الصحة الحيوانية في المديرية تقدم كل الخدمات البيطرية لمربي قطعان الثروة الحيوانية حيث يتم إعطاء لقاح الحمى القلاعية ولقاح داء الجلد كل ستة أشهر لكامل قطيع الأبقار ولقاح الجمرة العرضية مرة واحدة في العام ولقاح البروسيلا مرة واحدة لصغيرات الأبقار إضافة إلى لقاحات الجدري والحمى القلاعية والجمرة الخبيثة لقطعان الأغنام والماعز وغيرها وفق الأسس البيطرية المعتمدة من وزارة الزراعة.

وأشار خير بك إلى إجراء المسوحات اللازمة للتقصي عن الأمراض الحيوانية الجرثومية والفيروسية والطفيلية إضافة إلى فحص كل العينات المرضية الواردة إلى المخابر البيطرية والتقصي عن المسببات المرضية ووصف العلاج المناسب كما تقوم الدائرة بتقديم المعالجات السريرية والإرشادات البيطرية حول طرق الوقاية من الأمراض والإجراءات المتبعة لحماية القطعان من العدوى ومنع انتشارها.

ثناء شحرور