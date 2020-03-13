أغنياء العالم يخسرون أكثر من 78 مليار دولار في يوم واحد

واشنطن-سانا

أدى التراجع الحاد في أسواق الأسهم العالمية إلى انخفاض ثروة أغنى 20 شخصا في العالم أكثر من 78 مليار دولار أمس.

وذكرت مجلة فوربس الامريكية أنه على خلفية مؤشر داو جونز الصناعي الذي أظهر أسوأ انخفاض منذ عام 1987 وفي ظل المخاوف بشأن فيروس كورونا الذي تسبب بهبوط الأسواق العالمية خسر أغنى عشرين شخصا في العالم ما مجموعه أكثر من 78 مليار دولار في يوم واحد.

وخسر الرئيس التنفيذي لشركة أمازون جيف بيزوس الذي يتصدر القائمة 8 مليارات دولار وتبلغ ثروته الآن 4ر104 مليارات دولار وأصبح برنارد أرنو رئيس مويت هنسي لوي فيتون أفقر بمقدار 7ر7 مليارات دولار بينما خسر مؤسس فيسبوك مارك زوكربيرغ نحو 7ر5 مليارات دولار في حين تراجعت ثروة لاري إليسون مؤسس أوراكل 6ر5 مليارات دولار.

وكانت البورصات الأمريكية خسرت نحو 10 بالمئة من قيمتها بعد أن أعلن الرئيس دونالد ترامب حظرا لمدة 30 يوما لدخول الولايات المتحدة من أوروبا بسبب فيروس كورونا كما انخفضت البورصات الأوروبية بنسبة 11 إلى 6ر16 بالمئة.