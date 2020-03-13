قمر صناعي صيني للرصد يكمل مهمته في القطب الجنوبي

بكين-سانا

أنهى أول قمر صناعي للرصد القطبي في الصين مهمة المراقبة في القطب الجنوبي بعد أن دار حول الأرض لمدة ستة أشهر.

ووفقاً لبيان صدر عن فريق عمليات القمر الصناعي أوردته وكالة شينخوا اليوم فإن “القمر الصناعي المسمى مستكشف الجليد أعاد منذ إطلاقه في الـ 12 من كانون الأول العام الماضي أكثر من ألف صورة تغطي المنطقة القطبية الجنوبية”.

وقال رئيس فريق العمليات تشن تشوه تشي الأستاذ المساعد بكلية العلوم والهندسة الجيوفضائية التابعة لجامعة سون يات سين في قوانغتشو: إنه “لاحظ انهيارين كبيرين لجرف جليدي وقام بمراقبة مستمرة لانفصال الجرف الجليدي وحصل على صور من القمر الصناعي وبيانات رئيسية”.

ولفت تشنغ شياو كبير العلماء في المشروع إلى أن القمر الصناعي سيتم استخدامه أيضاً لدراسة التغيرات المناخية العالمية وتطوير طرق الشحن في القطب الشمالي موضحاً أن مستكشف الجليد سيصحح افتقار الصين لبيانات المراقبة القطبية ويقلل من اعتماد البلاد على التكنولوجيا المستوردة.