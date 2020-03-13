مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات جراء الأحوال الجوية في مصر

القاهرة-سانا

لقي ستة أشخاص مصرعهم وأصيب العشرات جراء الأحوال الجوية السيئة التي شهدتها مصر خلال الساعات الماضية.

وذكر موقع المصري اليوم أن الموجة غير المسبوقة من الطقس السيئ الذي تعرضت له مصر أدت إلى مصرع 6 أشخاص وإصابة العشرات وانهيار منازل واندلاع حرائق في المحافظات “مشيرا إلى أن عددا من شوارع المدن والقرى غرقت بمياه الأمطار ما تسبب بحالة من الإرباك والشلل التام في الحركة التجارية”.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية حذرت في وقت سابق من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من الخميس وحتى يوم غد السبت حيث تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة كما تتساقط أمطار غزيرة.