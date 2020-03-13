مشتل نمرة الحراجي بالسويداء.. توفير الغراس المتنوعة لمنطقة شهبا ومحيطها بالكامل

السويداء-سانا

يوفر مشتل نمرة الحراجي بالسويداء الغراس الحراجية المتنوعة لمنطقة شهبا ومحيطها بالكامل ما يخفف عن المواطنين أعباء شرائها من مشاتل أخرى بعيدة عن مكان إقامتهم إضافة لتأمين احتياجات مواقع التحريج الاصطناعي ودور العبادة والمدارس من الغراس مجانا.

رئيس دائرة الحراج بمديرية زراعة السويداء المهندس أنس أبو فخر بين لمراسل سانا أن خطة إنتاج المشتل الذي يقع في قرية نمرة للموسم الحالي تبلغ 98 ألف غرسة من أنواع الصنوبر الثمري والبروتي والسرو المتنوع واللوز المر والكينا والأزدرخت والغلاديشيا والصفورا والروبينيا والسماق حيث تم إنتاج 80 ألفا و500غرسة منها لغاية تاريخه.

ووفقا لابو فخر فإن مشتل نمرة مزود بشبكة ري رذاذي لسقاية الغراس من خلال مصدر مياه متمثل بنبعة موجودة فيه ومربوطة مع خزان مياه إضافة لنقل المياه أيضا إليه عند الحاجة بالصهاريج.

وأكد أبو فخر سعي المديرية لزيادة خطة الإنتاج في المشتل خلال المرحلة القادمة بما يتناسب مع حاجة مختلف القطاعات من الغراس توازيا مع العمل تدريجيا لاستثمار باقي المساحة غير المستثمرة فيه والبالغة 15 دونما من أصل المساحة الإجمالية البالغة 25دونما.

كما أشار إلى اعتماد المشتل حاليا على العمالة الموسمية حيث يوفر فرص عمل تتراوح بين20 و25 فرصة لأبناء قرية نمرة ومنطقة شهبا إضافة لوجود عدد من العمال الدائمين مبينا أنه يتم تامين مستلزمات العمل من تربة وبذور وغيرهما للمشتل استنادا إلى الاعتمادات الاستثمارية المخصصة لدائرة الحراج.

يشار إلى أنه أعيد العمل بالمشتل عام 2018 بعد توقفه 10 سنوات بسبب نقص المياه اللازمة للسقاية حيث تحول عمله خلال تلك الفترة إلى مركز لتجميع الغراس.

عمر الطويل