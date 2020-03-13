الحرارة إلى انخفاض وهطلات مطرية غزيرة متوقعة في أغلب المناطق وسرعة الرياح تتجاوز 90 كم/سا

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها أو أدنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت مديرية الأرصاد الجوية في نشرتها صباح اليوم أن يكون الجو غائماً ماطراً على فترات في معظم المناطق والهطل غزيراً ومصحوباً بالرعد وحبات البرد أحياناً ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات والسهول خاصة في المنطقة الجنوبية وأجزاء من البادية.

وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين المعتدلة والنشطة مع هبات شديدة تتجاوز 90 كيلو متراً في الساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والساحلية وأجزاء من البادية والبحر متوسط إلى عالي ارتفاع الموج.

غداً تكون درجات الحرارة حول معدلاتها أو أدنى بقليل ويكون الجو غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً مع بقاء الفرصة لهطل زخات من المطر فوق مناطق متفرقة من البلاد وتضعف الفعالية الجوية تدريجياً خلال ساعات بعد الظهر والمساء ويحذر من تشكل الضباب في المناطق الجبلية وبعض المناطق الداخلية وتكون الرياح شمالية إلى شمالية غربية خفيفة تنشط أحياناً خلال ساعات النهار في المنطقة الجنوبية والوسطى والبحر متوسط يتحول إلى خفيف ارتفاع الموج.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام: