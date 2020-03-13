ارتفاع أسعار النفط

طوكيو-سانا

ارتفعت أسعار النفط اليوم 2 بالمئة في الوقت الذي يراقب فيه المستثمرون زيادة في الإنتاج من جانب المنتجين.

وذكرت رويترز أن خام برنت ارتفع 70 سنتاً أي ما يعادل 2.1 بالمئة إلى 33.92 دولاراً للبرميل بعد هبوطه أكثر من 7 بالمئة أمس بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80 سنتاً أو 2.5 بالمئة إلى 32.30 دولاراً للبرميل فيما يمضي خام غرب تكساس صوب الانخفاض بما يزيد على 25 بالمئة منذ بداية الأسبوع وهو أيضاً أكبر تراجع منذ ذروة الأزمة المالية.

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