قوى العدوان السعودي تواصل قصف الأحياء السكنية في اليمن

صنعاء-سانا

واصلت قوى العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مستهدفة بقصف صاروخي ومدفعي عدداً من المناطق السكنية خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

وذكر مصدر أمني يمني لموقع المسيرة نت أن قوى العدوان استهدفت مناطق الهندسة وجنوب فندق الاتحاد وقرية مغازي شمال غرب حيس ونقطة رقابة ضباط ارتباط في منطقة كيلو 16 ومنطقة الجبلية بمديرية التحيتا ورقابة سيتي ماكس وشارع صنعاء وحارة الضبياني في منطقة 7يوليو السكنية في محافظة الحديدة.

كما استهدفت قوى العدوان مناطق سكنية في مديرية رازح بمحافظة صعدة الحدودية ما تسبب بأضرار في ممتلكات المواطنين.

وكان طيران العدوان السعودي قصف جبل المفتاح بمديرية حيدان والظاهر في صعدة وحرض في حجة ومديرية خب والشعف في الجوف ومديرية صرواح في مأرب ما أدى إلى أضرار بممتلكات المواطنين.

وتوصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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