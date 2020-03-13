13 آذار 1930 – اكتشاف كوكب بلوتو

دمشق-سانا
1781 – وليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.
1885 – كولومبيا البريطانية تتبنى قانوناً يمنع الصينيين من الاستقرار فيها.
1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.
1938 – ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.
1986 – المحطة الفضائية مير تستقبل أول زائريها وهما رائدا فضاء سوفييتيان.
1988 – تدشين أطول نفق في العالم تحت البحر يربط جزيرتي هوتشو وهوكايدو في اليابان.
2013 – اختيار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر.
2015 – إدانة رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد بتهم متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.
من مواليد هذا اليوم
1902 – محمد عبد الوهاب.. موسيقي ومغني مصري ويعد أحد أعلام الموسيقا العربية.
1941 – الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.
من وفيات هذا اليوم
1881 – القيصر ألكسندر الثاني إمبراطور روسيا السادس عشر في الإمبراطورية الروسية.
1901 – بنيامين هاريسون رئيس الولايات المتحدة الثالث والعشرون.
1975 – إيفو أندريتش.. أديب كرواتي يوغسلافي حاصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1961.
2005 – شوقي ضيف.. أديب وعالم لغوي مصري.
أعياد ومناسبات
عيد القديس جيرالد في الكنيسة الكاثوليكية.