13 آذار 1930 – اكتشاف كوكب بلوتو

دمشق-سانا

1781 – وليام هيرشل يكتشف كوكب أورانوس ليكون الكوكب السابع في النظام الشمسي.

1885 – كولومبيا البريطانية تتبنى قانوناً يمنع الصينيين من الاستقرار فيها.

1930 – اكتشاف كوكب بلوتو.

1938 – ألمانيا النازية تضم النمسا إلى أراضيها وذلك بعد يوم من احتلالها.

1986 – المحطة الفضائية مير تستقبل أول زائريها وهما رائدا فضاء سوفييتيان.

1988 – تدشين أطول نفق في العالم تحت البحر يربط جزيرتي هوتشو وهوكايدو في اليابان.

2013 – اختيار فرنسيس الأول بابا جديدا للفاتيكان خلفا للبابا المستقيل بنديكت السادس عشر.

2015 – إدانة رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد بتهم متعددة والحكم عليه بالسجن 13 سنة.

من مواليد هذا اليوم

1902 – محمد عبد الوهاب.. موسيقي ومغني مصري ويعد أحد أعلام الموسيقا العربية.

1941 – الشاعر الفلسطيني الراحل محمود درويش.

من وفيات هذا اليوم

1881 – القيصر ألكسندر الثاني إمبراطور روسيا السادس عشر في الإمبراطورية الروسية.

1901 – بنيامين هاريسون رئيس الولايات المتحدة الثالث والعشرون.

1975 – إيفو أندريتش.. أديب كرواتي يوغسلافي حاصل على جائزة نوبل في الأدب سنة 1961.

2005 – شوقي ضيف.. أديب وعالم لغوي مصري.

أعياد ومناسبات

عيد القديس جيرالد في الكنيسة الكاثوليكية.