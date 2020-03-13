إلغاء جائزة أستراليا الكبرى لفورمولا 1 بسبب فيروس كورونا

ملبورن-سانا

ألغيت جائزة أستراليا الكبرى ببطولة العالم لسباقات فورمولا 1 للسيارات بسبب تفشي فيروس كورونا قبل ساعات من انطلاق التجارب الحرة الأولى في حلبة ألبرت بارك.

ونقلت رويترز عن منظمي جائزة أستراليا قولهم في بيان.. “في تمام الساعة التاسعة صباحا بتوقيت أستراليا أفصحت إدارة فورمولا 1 لمنظمي جائزة أستراليا عن نيتها بإلغاء جميع أنشطة جائزة أستراليا الكبرى لـ فورمولا1”.

وأضاف البيان.. “في ضوء هذا القرار والنصائح التي حصلنا علينا من مسؤول الصحة في قطاع خدمات الصحة والسكان بحكومة ولاية فيكتوريا يعلن منظمو جائزة أستراليا الكبرى إلغاء السباق على الفور”.