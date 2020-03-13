طبيب ملحق بالكونغرس: 150 مليون أميركي قد يصابون بكورونا

واشنطن-سانا

حذر الطبيب الملحق بالكونغرس الأمريكي أن ما بين 70 إلى 150 مليون شخص في الولايات المتحدة يواجهون خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ونقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن النائب الديمقراطية رشيدة طليب قولها اليوم خلال جلسة استماع لأعضاء القوة الخاصة والتي خصصت لمكافحة /كوفيد 19/ في البلاد إن “الطبيب الملحق بالكونغرس قال لمجلس الشيوخ إنه يتوقع إصابة ما بين 70 إلى 150 مليون شخص بالفيروس في الولايات المتحدة” مؤكدة بذلك تقارير تناقلتها وسائل إعلام أميركية.

ونقل موقع اكسيوس عن مصدرين أن الطبيب براين موناهان نقل هذا التوقع إلى مسؤولين في الحزبين الجمهوري والديمقراطي في مجلس الشيوخ أمس الأول طالبا إليهم الاستعداد للأسوأ.

وتشير الفرضية الأكثر تشاؤما إلى احتمال أن يصاب بالفيروس ما نسبته 46 بالمئة من الأميركيين البالغ تعدادهم 327 مليون نسمة وبالمقارنة كانت المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل حذرت من أن 70 بالمئة من سكان ألمانيا قد يصابون بالفيروس وتدور نسبة الوفيات حول واحد بالمئة حسب آخر التقديرات التي نقلها أمس إلى الكونغرس انتوني فوكي مدير المعهد الوطني للأمراض المعدية وبالاستناد إلى هذه النسبة فإن هذا قد يعني تسجيل ما بين 700 ألف الى 5ر1 مليون وفاة في الولايات المتحدة.

وكانت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ذكرت في وقت سابق أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة ارتفع إلى 1264 وأن عدد الوفيات زاد إلى 36 حالة.

كما أعلن عمدة مدينة نيويورك الأمريكية بيل دي بلاسيو حالة الطوارىء في المدينة بسبب انتشار فيروس كورونا وارتفاع عدد الاصابات في أكبر مدينة أمريكية إلى 95 حالة.

ويرتفع خطر الوفاة نتيجة الإصابة بكورونا المستجد عند المصابين الذين تخطوا 60 عاما وهو أكبر لدى المصابين الذين تخطوا 80 عاما والذين يعانون من أمراض أخرى على غرار داء السكري والأمراض القلبية أو التنفسية أو حتى لدى الذين يعانون من ضعف أجهزتهم المناعية.