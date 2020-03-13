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إصابة مدرب أرسنال بفيروس كورونا ورابطة الدوري الإنكليزي تدعو لاجتماع طارئ

2020-03-12

لندن-سانا

أعلن نادي أرسنال المنافس في الدوري الإنكليزي الممتاز بكرة القدم اليوم أن مدربه الإسباني ميكيل أرتيتا اصيب بفيروس كورونا وسيخضع لاعبو الفريق الأول للعزل الذاتي نتيجة لذلك.

ونقلت رويترز عن النادي قوله في بيان إن أي شخص في أرسنال اختلط بميكيل في الفترة الأخيرة سيخضع للعزل الذاتي كما تنص قواعد الحكومة ونتوقع أن يكون العدد كبيرا بما في ذلك جميع لاعبي الفريق الأول والجهاز التدريبي.

وأغلق النادي مركز التدريبات بشكل مؤقت.

من جهتها تعقد رابطة الدوري الإنكليزي الممتاز اجتماعا طارئا غدا للنظر في مصير المباريات المقبلة بعد إعلان إصابة أرتيتا وخضوع لاعبي الفريق الأول للعزل الذاتي وقالت الرابطة في بيان.. “في ضوء ما أعلنه أرسنال الليلة بتأكيد إصابة مدرب الفريق الأول ميكيل أرتيتا بفيروس كورونا ستعقد رابطة الدوري اجتماعا طارئا صباح الغد”.

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