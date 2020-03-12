مصرع طفل وإصابة 7 أشخاص جراء الأحوال الجوية السائدة في مصر

القاهرة-سانا

لقي طفل مصرعه وأصيب سبعة أشخاص جراء الأحوال الجوية السائدة التي أسفرت أيضا عن خسائر مادية جسيمة في عدد من المحافظات المصرية.

وذكرت وسائل إعلام مصرية ان طفلاً لقي مصرعه وأصيب 5 آخرون إثر انهيار سقفي منزلين بقرية الكرنك التابعة لمركز أبوتشت في محافظة قنا بصعيد مصر نتيجة العاصفة المطرية والرياح القوية.

وشهدت القرية نفسها انهيار سقف منزل آخر نتج عنه إصابة طفلة ووالدتها.

وأسفرت موجة الأمطار الغزيرة في مصر الى تحطم سيارات واغلاق طرق كما تسببت بتصادم قطاري ركاب في القاهرة ما أدى لإصابة 13 شخصا بجروح متفاوتة.

وكانت الهيئة العامة للأرصاد الجوية في مصر حذرت بوقت سابق من تعرض البلاد لحالة عدم استقرار ‏شديدة في الأحوال الجوية اعتبارا من اليوم وحتى السبت القادم حيث ‏تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة كما تتساقط أمطار غزيرة.