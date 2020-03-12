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تأجيل مباراتين مرتقبتين في دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا

2020-03-12

زيوريخ-سانا

أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم “اليويفا” اليوم تأجيل مباراتي مانشستر سيتي وضيفه ريال مدريد ويوفنتوس وضيفه ليون في إياب ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا لكرة القدم بسبب المخاوف من انتشار فيروس كورونا.

وأوضح “اليويفا” في بيان عبر موقعه الرسمي أن المباراتين اللتين كانتا ستجريان الثلاثاء المقبل أجلتا بعد إصابة أحد لاعبي كرة السلة في ريال مدريد إضافة إلى لاعب من يوفنتوس بفيروس كورونا ودخول لاعبي الفريقين الحجر الصحي.

ولم يعلن “اليويفا” أي تفاصيل بخصوص الموعد الجديد للمباراتين موضحاً أنه سيتخذ قراره بشأنهما في الوقت المناسب.

يذكر أن مانشستر سيتي تغلب على مضيفه ريال مدريد ذهاباً 2-1 بينما فاز ليون على ضيفه يوفنتوس بهدف دون مقابل.

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