تأهيل مصانع الفوسفات المتضررة جراء الإرهاب في مناجم فوسفات خنيفيس والشرقية بتدمر

الخميس / 12 / 03 / 2020
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S A N A الوكالة العربية السورية للأنباء
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سورية والعالم
الخارجية الكازاخية: لا موعد محدداً بعد للجولة المقبلة من محادثات أستانا
2020-03-12
مباحثات سورية كوبية لتعزيز العلاقات التجارية بين البلدين
2020-03-12
خبير هندي: أردوغان يدعم الإرهابيين بتشجيع من الغرب
2020-03-12
برلماني تشيكي يؤكد أن قوات النظام التركي المنخرطة بدعم الإرهاب تلقت ضربات موجعة على يد الجيش السوري
2020-03-12
دبلوماسي وخبيران روسيان ينددون بالعدوان التركي على الأراضي السورية
2020-03-11
الخارجية الإيرانية: لسورية الحق بفرض سيادتها الوطنية على كل أراضيها
2020-03-11
سفير هندي سابق لدى سورية: أردوغان يحمي الإرهابيين في سورية
2020-03-11
محليات
الأوقاف تدعو إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة منعاً لانتشار الأمراض الوبائية
2020-03-12
الطقس غداً.. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار غزيرة وتحذير من تشكل السيول
2020-03-12
القبض على شخص مروج مواد مخدرة ومصادرة 3 كيلوغرامات من مادة الحشيش المخدر
2020-03-12
انقطاعات متكررة بالتيار الكهربائي في السويداء جراء شدة الرياح
2020-03-12
كهرباء طرطوس: وضع عدد من محطات التحويل بالخدمة في مناطق مختلفة بالمحافظة
2020-03-12
وضع المسارات الرئيسة لتطوير عمل شركات ومؤسسات القطاع العام الإنشائية
2020-03-12
وضع مركز خدمة المواطن في الكسوة والملعب البلدي في الحرجلة بالخدمة
2020-03-12
رياضة
مدرب منتخب سورية الجديد نبيل معلول: سنبذل كل الجهود للوصول إلى مونديال كأس العالم لرسم البسمة على وجوه السوريين
2020-03-12
تأجيل مباراتين مرتقبتين في دوري أبطال أوروبا بسبب انتشار فيروس كورونا
2020-03-12
فوز النواعير على الاتحاد في دوري الناشئين بكرة اليد
2020-03-12
تأجيل النشاطات الرياضية كافة إلى ما بعد شهر رمضان المبارك
2020-03-12
هيفيار خرفان أولاً في التجمع الشمالي لبطولة الجمهورية للشطرنج
2020-03-12
أتلتيكو مدريد يقصي ليفربول من دوري الأبطال
2020-03-11
سان جيرمان يبلغ دور الثمانية بدوري أبطال أوروبا بفوزه على بروسيا دورتموند
2020-03-11
اقتصاد
مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 62ر7 نقاط
2020-03-12
زراعة 1157 هكتاراً بالبطاطا الربيعية في منطقة الغاب
2020-03-12
البلاديوم يهوي 11 بالمئة والذهب أكثر من 3 بالمئة وسط بيع واسع
2020-03-12
السورية للتجارة: وضع 3 صالات جديدة بالخدمة في حلب
2020-03-12
بدء زراعة الحمص بالحسكة والمساحة المخططة 21 ألف هكتار
2020-03-12
تأهيل مصانع الفوسفات المتضررة جراء الإرهاب في مناجم فوسفات خنيفيس والشرقية بتدمر-فيديو
2020-03-12
ارتفاع أسعار الذهب
2020-03-12
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الشريط الأخباري
الخارجية الكازاخية: لا موعد محدداً بعد للجولة المقبلة من محادثات أستانا
وضع المسارات الرئيسة لتطوير عمل شركات ومؤسسات القطاع العام الإنشائية
الخارجية الروسية: الاعتداءات الإسرائيلية على الأراضي السورية تزيد حدة التوتر في المنطقة
مجلس الشعب يقر ثلاثة مشاريع قوانين بينها إلغاء مادة من قانون العقوبات تتعلق بـ (جرائم الشرف)
أكاديميون ونقابيون: انتخابات مجلس الشعب رسالة للمجتمع الدولي ودليل على تعافي سورية وانتصارها
اللجنة القضائية العليا للانتخابات: لجان الترشيح لانتخابات مجلس الشعب أنهت دراسة قانونية طلبات الترشح
برلماني تشيكي يؤكد أن قوات النظام التركي المنخرطة بدعم الإرهاب تلقت ضربات موجعة على يد الجيش السوري
عدوان جوي جنوب شرق البوكمال بريف دير الزور
مقتل أمريكيين اثنين وبريطاني وإصابة 12 آخرين إثر هجوم صاروخي في العراق
موسكو: الولايات المتحدة لم تدمر ترسانة أسلحتها الكيميائية
تأهيل مصانع الفوسفات المتضررة جراء الإرهاب في مناجم فوسفات خنيفيس والشرقية بتدمر
2020-03-12
تأهيل مصانع الفوسفات
2020-03-12
manhal
سابق
الطقس غداً.. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار غزيرة وتحذير من تشكل السيول
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الأوقاف تدعو إلى الالتزام بالتعليمات الوقائية الصادرة عن وزارة الصحة منعاً لانتشار الأمراض الوبائية
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