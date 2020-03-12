الطقس غداً.. انخفاض ملموس على الحرارة وأمطار غزيرة وتحذير من تشكل السيول

دمشق-سانا

يطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة لتصبح حول معدلاتها او ادنى بقليل نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي يمتد في طبقات الجو كافة مرفق بكتلة هوائية رطبة.

وتوقعت المديرية العامة للأرصاد الجوية أن يكون الجو غداً غائما ماطرا على فترات في معظم المناطق ويكون الهطل غزيراً ومصحوبا بالرعد وحبات البرد أحيانا ويحذر من تشكل السيول في الوديان والمنحدرات والسهول وخاصة في المنطقة الجنوبية وأجزاء من البادية وتكون الرياح شرقية إلى جنوبية شرقية بين المعتدلة والنشطة مع هبات شديدة تتجاوز 90 كم/سا وخاصة في المناطق الجنوبية والساحلية واجزاء من البادية والبحر متوسط ارتفاع الموج إلى عالي ارتفاع الموج في الداخل.

درجات الحرارة المتوقعة:

منطقة دمشق 17-10

المنطقة الجنوبية 18-11

المرتفعات الجبلية 14-5

المنطقة الوسطى 16-11

المنطقة الساحلية 19-12

المنطقة الشمالية 17-12

منطقة الجزيرة 20-13

المنطقة الشرقية 19-12

منطقة البادية 18-12.