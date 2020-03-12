إرهابيو أردوغان يخرقون اتفاق وقف الأعمال القتالية في ريف إدلب الجنوبي

إدلب-سانا

واصلت التنظيمات الإرهابية المدعومة من النظام التركي خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية من خلال رمايات بقذائف المدفعية والهاون على محور حنتوتين وحزارين بريف إدلب الجنوبي.

وذكر مراسل سانا من منطقة العمليات في ريف إدلب أن إرهابيي “جبهة النصرة” والمجموعات الإرهابية المرتبطة به واصلوا خرق اتفاق وقف الأعمال القتالية واعتدوا بقذائف الهاون والمدفعية على نقاط الجيش في محور حنتوتين وحزارين.

وأشار المراسل إلى أن وحدات الجيش العربي السوري رصدت مصادر الاعتداءات وردت على مصادر النيران بالوسائط النارية المناسبة.

وخرقت المجموعات الإرهابية المدعومة من نظام أردوغان اتفاق وقف الأعمال القتالية 33 مرة منذ بدء تطبيقه قبل أسبوع عبر استهدافها بالقذائف عدداً من القرى والبلدات ونقاط الجيش بأرياف إدلب الجنوبي وحلب واللاذقية.

وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في الخامس من الجاري التوصل إلى اتفاق لوقف الأعمال القتالية في إدلب عند الوضع الراهن وأكد الالتزام بوحدة سورية وسيادتها والاستمرار بمكافحة الإرهاب فيها.