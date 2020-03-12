مؤشر سوق دمشق للأوراق المالية يرتفع 62ر7 نقاط

دمشق-سانا

ارتفع المؤشر الرئيسي لسوق دمشق للأوراق المالية بنهاية تداولات الأسبوع الثاني من شهر أذار الحالي بنحو62ر7 نقاط عن الأسبوع الماضي ليغلق عند قيمة 40ر6334 نقطة وبنسبة تغير موجبة قدرها 12ر0 بالمئة.

كما ارتفع مؤشر الأسهم القيادية المثقل بالأسهم الحرة “دي ال اكس” 60ر9 نقاط وبنسبة 875ر0 بالمئة وأغلق عند 03ر1119 نقطة.

وسجلت هذا الأسبوع 13 شركة تداولاً على أسهمها وصل إلى حجم بلغ 175442 سهماً توزعت بين 654 صفقة بلغت قيمتها الإجمالية 855ر127 مليون ليرة.

وشهد السوق تغيرات على أسهم 10 شركات ارتفعت منها أسهم ثلاث شركات وهي سهم بنك الشام بنسبة 19ر2 بالمئة وأغلق على سعر 71ر668 ليرة وسهم بنك الشرق بنسبة 03ر1 بالمئة وأغلق على سعر 50ر734 ليرة وسهم سيريتل بنسبة 74ر1 بالمئة وأغلق على سعر 11ر8085 ليرة.

أما الأسهم المنخفضة السبعة فهي سهم العقيلة للتأمين التكافلي بنسبة 63ر3 بالمئة وأغلق على سعر 07ر343 ليرة وسهم الأهلية للزيوت النباتية بنسبة 84ر1 بالمئة وأغلق على سعر 391 ليرة وسهم بنك البركة بنسبة 17ر0 بالمئة وأغلق على سعر 63ر1005 ليرات وسهم المصرف الدولي والتمويل بنسبة 90ر3 بالمئة وأغلق على سعر 50ر492 ليرة وسهم بنك قطر الوطني بنسبة 84ر0 بالمئة وأغلق على سعر60ر349 ليرة وبنك سورية الدولي الإسلامي بنسبة 49ر0 بالمئة وأغلق على سعر 48ر602 ليرة وسهم بنك سورية والخليج بنسبة 2 بالمئة وأغلق على سعر 50ر381 ليرة.

ولم تسجل أسهم الشركات الأخرى المدرجة في السوق أي تعديل على أسعارها وأغلقت مساوية لأسعار الإغلاق السابق.