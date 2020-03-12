الصين تلمح لاحتمال وقوف الجيش الأمريكي وراء جلب كورونا إلى ووهان

بكين-سانا

أعلنت الحكومة الصينية أن الجيش الأمريكي قد يكون جلب فيروس كورونا إلى مدينة ووهان الصينية التي كانت الأكثر تضرراً بسبب تفشي هذا الفيروس الخطير.

وكتب تشاو لي جيان المتحدث باسم الحكومة في تغريدة على تويتر متسائلاً “متى ظهر المرض في الولايات المتحدة.. كم عدد الناس الذين أصيبوا به وما هي أسماء المستشفيات.. ربما جلب الجيش الأمريكي الوباء إلى ووهان”.

وطالب المتحدث واشنطن بالتحلي “بالشفافية وإعلان بياناتها” وأضاف “أمريكا مدينة لنا بتفسير”.

بدورها أكدت وزارة الخارجية الصينية أن محاولات بعض الساسة الأمريكيين إلقاء اللوم على الصين في انتشار فيروس كورونا المستجد أمر غير أخلاقي وغير مسؤول ولن يساعد في تطويق الوباء والسيطرة عليه في الولايات المتحدة.

وكان مستشار الرئيس الأمريكي للأمن القومي روبرت أوبراين اتهم الصين أمس بالتستر على تفشي فيروس كورونا المستجد زاعماً أن “ذلك ربما كلف العالم شهرين للاستعداد”.

ونقلت وكالة الأنباء الصينية شينخوا عن المتحدث باسم الوزارة قنغ شوانغ قوله في مؤتمر صحفي إننا ندعو المسؤول الأمريكي إلى احترام الحقائق والتفاهم المشترك للمجتمع الدولي.. حيث أن كل دقيقة تضيع على التشويه والشكوى كان من الممكن استغلالها بشكل أفضل على جهود تعزيز الاستجابة المحلية وكذلك التعاون الدولي إزاء المرض”.

وقال قنغ إن المسؤول الأمريكي اتهم الصين بالتستر على المرض لكن العالم يعرف بشكل أفضل أن الصين نشرت معلومات بطريقة منفتحة وشفافة” موضحاً أن بكين حددت العامل الممرض في غضون فترة زمنية قياسية قصيرة وشاركت التسلسل الجيني للفيروس مع منظمة الصحة العالمية وبلدان أخرى بما في ذلك الولايات المتحدة منذ وقت ليس ببعيد كما استضافت بعثة منظمة الصحة العالمية التي تضم خبراء أمريكيين لمدة تسعة أيام والتي أثنت على شفافية الصين.

وكانت لجنة الصحة الوطنية الصينية أعلنت في وقت سابق من اليوم انتهاء ذروة انتشار فيروس كورونا في الصين فيما تم تسجيل إصابات ووفيات جديدة في عدد من دول العالم.