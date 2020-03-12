السورية للتجارة: وضع 3 صالات جديدة بالخدمة في حلب

حلب-سانا

وضع فرع المؤسسة السورية للتجارة بحلب ثلاث صالات جديدة بالخدمة في مناطق السيد علي وبستان القصر والهلك لتأمين المواد الاستهلاكية والتموينية والغذائية التي توزع على البطاقة الإلكترونية للمواطنين والبيع المباشر.

وأوضح عبد الحميد المسلم مدير فرع السورية للتجارة بحلب في تصريح لمراسل سانا أنه تم تزويد صالات البيع الجديدة بمختلف أنواع المواد الاستهلاكية التي يتم تسليمها للمواطنين وفق البطاقة الإلكترونية وغيرها من المواد والسلع التي تلبي احتياجات المواطنين وأن العمل جار لافتتاح 13 صالة بيع مباشر جديدة في حال توفر الكوادر العاملة وزيادة عدد المنافذ إضافة لتطبيق خطة المؤسسة بتجهيز وافتتاح 22 موقعاً آخر خلال النصف الأول من هذا العام كما يتم تسيير سيارات جوالة في الأحياء التي لا يوجد فيها منافذ بيع وخلال أيام العطل الرسمية وتأمين المواد الغذائية للعمال والموظفين في المؤسسات والدوائر الحكومية لتوفير الجهد والوقت عليهم للحصول على هذه المواد داعياً المواطنين للتعاون والالتزام بالدور لتسهيل حركة البيع.

وأشار إلى أن عدد منافذ وصالات البيع بحلب بلغ 70 صالة منها 52 بالمدينة والباقي في الريف والعمل متواصل لافتتاح صالات جديدة وعبر عدد من المواطنين أثناء وجودهم لتسوق حاجاتهم في تلك الصالات عن ارتياحهم لتوفر المواد الاستهلاكية والتموينية فيها وبأسعار مخفضة ومنافسة عما عليه في الأسواق مؤكدين ثقتهم بنوعية وجودة هذه المواد.