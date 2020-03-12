ظريف يطالب المجتمع الدولي بإلغاء الحظر الأميركي لمواجهة كورونا

طهران-سانا

طالب وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف المجتمع الدولي بالضغط لإلغاء الحظر الأميركي الأحادي المفروض على إيران بغية مكافحة فيروس كورونا.

وذكرت وكالة أنباء فارس الإيرانية أن ظريف وفي رسالة وجهها اليوم إلى الأمين العام لمنظمة الأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس تم إرسال نسخ منها إلى رؤساء المنظمات الدولية ووزراء خارجية جميع الدول أكد ضرورة “إلغاء جميع إجراءات الحظر أحادية الجانب وغير القانونية الأميركية ضد إيران لمساعدتها في مكافحة الفيروس”.

ودعت إيران على لسان عدد من مسؤوليها خلال الأيام السابقة المجتمع الدولي إلى توحيد صوته ومواقفه لإلغاء الحظر المفروض على إيران فوراً ومن بينها الحظر الطبي الأميركي لمواجهة تداعيات انتشار فيروس كورونا.