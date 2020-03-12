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كهرباء درعا تعيد تأهيل 23 مركز تحويل متضررة جراء الإرهاب في مدينة الصنمين بريف درعا

2020-03-12

درعا-سانا

أنهت الشركة العامة لكهرباء درعا إعادة تأهيل 23 مركز تحويل في مدينة الصنمين بالريف الشمالي تضررت جراء ممارسات خلية إرهابية وعدد من المطلوبين والخارجين عن القانون في المدينة قبل أن يعيد الجيش العربي السوري الاستقرار للمدينة مطلع الشهر الجاري.

وبين معاون مدير شركة كهرباء درعا المهندس هاني المسالمة في تصريح لمراسلة سانا أن الورشات تواصل تأهيل قطاع الكهرباء في المدينة الذي تعرض للتخريب من قبل خلية إرهابية خلال الفترة الماضية.

وأشار المسالمة إلى أن قيمة أضرار الشبكة الكهربائية في مدينة الصنمين بلغت 106 ملايين ليرة شملت شبكات التوتر المنخفض والمتوسط والأعمدة والشبكات الهوائية.

وأعادت القوى الأمنية ووحدات حفظ النظام في الـ 3 من الشهر الجاري حالة الأمن والاستقرار إلى مدينة الصنمين بريف درعا بعد عملية أمنية أنهت خلالها حالة الفلتان الأمني ومعاناة الأهالي جراء ممارسات خلية إرهابية وعدد من المطلوبين والخارجين عن القانون.

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