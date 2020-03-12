الخارجية الكازاخية: لا موعد محدداً بعد للجولة المقبلة من محادثات أستانا

نور سلطان-سانا

أعلنت وزارة الخارجية الكازاخستانية اليوم أنها لم تتلق حتى الآن معلومات من الدول الضامنة عن موعد الجولة المقبلة من محادثات أستانا حول الأزمة في سورية والمقرر عقدها في العاصمة نور سلطان.

وقال الممثل الرسمي للوزارة أيبيك سمادياروف للصحفيين في العاصمة الكازاخية إن “الوضع يتوقف على الدول الضامنة لعملية أستانا وحتى الآن لم تردنا أي معلومات منهم”.

وكان وزير خارجية كازاخستان مختار تليوبردي أعلن قبل أيام أنه من المحتمل تأجيل عقد الجولة الجديدة من محادثات أستانا حول سورية في العاصمة نور سلطان.

وعقدت الجولة الرابعة عشرة من محادثات أستانا في نور سلطان في العاشر والحادي عشر من كانون الأول الماضي وجددت الدول الضامنة لعملية أستانا في ختامها تأكيد التزامها القوى بسيادة ووحدة وسلامة أراضي سورية واستمرار التعاون حتى القضاء على التنظيمات الإرهابية فيها ورفض الأجندات الانفصالية التي تهدف إلى تقويض سيادة وسلامة الأراضي السورية.