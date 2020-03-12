شعراء من طرطوس يحيون يوم الشعر العالمي

طرطوس-سانا

باقة من النصوص والقصائد الشعرية الوطنية والوجدانية والاجتماعية قدمها أربعة شعراء من طرطوس في اللقاء الذي احتضنه المركز الثقافي العربي في المدينة احتفاء بيوم الشعر العالمي وسط جمهور من محبي الشعر والأدب.

اللقاء الذي نظمته مديرية ثقافة المحافظة ألقى في مستهله الشاعر صالح سلمان نصين من الشعر الوجداني تناول في الأول بعنوان (الشعر) أهمية الشعر ومكانته ودوره في حين تحدث بالنص الثاني عن حالة وجدانية إنسانية ممزوجة بمسحة صوفية معتبرا في تصريح لـ سانا أن للشعر دورا كبيرا في حياتنا اليومية حيث يمكن لمؤلفه أن يتناول مختلف القضايا والأحداث في قصائده لتكون بمثابة ذاكرة للأحداث.

وقدمت الشاعرة وراد خضر ثلاثة نصوص وجدانية كان الأول رداً على قصيدة (اشتقت إليك) للشاعر عصام خليل التي أهداها لابنه لتعنون قصيدتها بذات العنوان متوجهة بها لوالدها ثم قدمت قصيدة بعنوان (مينائي) جسدت من خلالها عطايا الأم التي لا تنتهي لتختم مشاركتها بنص تناولت فيه خبايا وأحاسيس الأنثى بعد أن تجتاز مرحلة الصبا والشباب جاء تحت عنوان (وها قد بلغت الأربعين) مشيرة إلى أن للجانب الوجداني حضورا أثيرا في قصائدها لأنها ترى فيه لمسة فريدة يحلق بها الشاعر في فضاءات الإبداع.

وقدم الشاعر والأديب محي الدين محمد رئيس فرع اتحاد الكتاب العرب بطرطوس قصيدة من الشعر العمودي استعرض فيها تاريخ سورية منذ جلاء الاحتلال الفرنسي ومسيرتها في المقاومة والنضال حملت عنوان (أفياء مبطنة) مؤكداً أن احتفالية يوم الشعر لا تقتصر على بعض من الأبيات أو النشاطات بل هي في كل زمان ومكان.

وجاء ختام اللقاء مع الشاعر محمود حبيب الذي ألقى قصيدة أهداها إلى روح الشهيد قاسم سليماني.

فاطمة حسين