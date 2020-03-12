إعلان انتهاء ذروة فيروس كورونا بالصين وإصابات جديدة في دول عدة

عواصم-سانا

أعلنت لجنة الصحة الوطنية الصينية انتهاء ذروة انتشار فيروس كورونا في الصين فيما تم تسجيل إصابات ووفيات جديدة في عدد من دول العالم.

ونقلت وسائل إعلام عن المتحدث باسم اللجنة مي فنغ قوله اليوم: “في الوقت الحاضر باستثناء ووهان في جميع مدن مقاطعة هوبي لم يتم تسجيل أي حالة إصابة جديدة في هذا الأسبوع وتم الكشف عن سبع حالات جديدة خارج مقاطعة هوبي” مشيرا إلى انتهاء ذروة الفيروس في الصين.

وكانت السلطات الصينية أعلنت في وقت سابق اليوم ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 3169 عقب تسجيل 11 حالة وفاة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية.

إلى ذلك أعلنت اليونان اليوم عن أول وفاة بسبب فيروس كورونا فيما بلغت الإصابات 99 حالة بينما أعلنت وزارة الصحة في الجزائر تسجيل أول حالة وفاة في حين فيما بلغ مجموع حالات الإصابة المسجلة 24.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم تسجيل 24 إصابة جديدة بفيروس كورونا بينما أعلنت وزارة الصحة الكويتية تسجيل ثماني حالات إصابة جديدة.

وفي السياق ذاته أعلنت وزارة الصحة العراقية عن حصيلة المتعافين من الفيروس حيث بلغت 15 حالة فيما اعلنت وزارة الصحة اللبنانية عن ثالث وفاة بفيروس كورونا.

وفي كوبا أعلن التلفزيون الرسمي عن أول ثلاث إصابات بفيروس كورونا كما أعلنت تايلاند عن تسجيل 11 إصابة جديدة ليرتفع عدد الإصابات إلى 70 حالة في حين تم تسجيل أول حالة وفاة بالفيروس في النمسا بينما أعلنت الحكومة الإسبانية إصابة أحد الوزراء في وقت أعلن فيه عن ارتفاع عدد الإصابات في النرويج إلى أكثر من 637 حالة.

وبسبب فيروس كورونا ألزمت شركة تويتر جميع موظفيها بالعمل من المنزل والبالغ عددهم نحو 4900.

وكانت منظمة الصحة العالمية أعلنت أمس أنه يمكن تصنيف فيروس كورونا “كوفيد 19” على أنه وباء عالمي نظرا لسرعة تفشيه وتزايد الإصابات وعدم مكافحته بما يكفي في وقت سجل فيه عدد الإصابات حتى يوم أمس في العالم إلى أكثر من 118 ألف إصابة.