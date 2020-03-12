القوات العراقية تدمر مخبأ للعبوات ونفقا من مخلفات (داعش) بالموصل

بغداد – سانا

دمرت القوات العراقية اليوم نفقا ومخبأ للعبوات الناسفة من مخلفات تنظيم “داعش” الإرهابي في الموصل بمحافظة نينوى.

وجاء في بيان لمديرية الاستخبارات العسكرية العراقية تلقت مراسلة سانا في بغداد نسخة منه أن قوة من مفارز شعبة الاستخبارات العسكرية في الفرقة 14 داهمت مخبأ للعبوات الناسفة في منطقة فطومة ناحية قراج بقضاء مخمور وضبطت بداخله عددا من العبوات الناسفة وادوات التفجير.

واشار البيان إلى أن القوة ذاتها تمكنت من الوصول إلى نفق في قرية صرناج الصغير في مخمور الموصل وقامت مفارز هندسة الفرقة بتدميره.

وتواصل القوات العراقية المشتركة عملياتها لملاحقة فلول إرهابيي “داعش” في عدد من المناطق في البلاد.

كما ألقت القوات العراقية القبض على أربعة إرهابيين من تنظيم “داعش” في مدينة الموصل بمحافظة نينوى شمال العراق .

وقالت وزارة الداخلية العراقية في بيان نقله موقع السومرية نيوز إن مديرية شرطة الحدباء التابعة لقيادة شرطة نينوى وبناء على معلومات استخبارية ألقت القبض على أربعة عناصر من تنظيم “داعش” الإرهابي في عدد من مناطق وأحياء الجانب الأيمن لمدينة الموصل.