دبلوماسي أوروبي يكذّب ترامب ويؤكد عدم التنسيق مع الاتحاد بشأن حظر السفر

واشنطن – سانا

أكد دبلوماسي أوروبي أن الولايات المتحدة لم تنسق مع المسؤولين الأوروبيين بشأن حظر السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة قبل أن يعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب هذا القرار الليلة الماضية.

ونقلت رويترز عن الدبلوماسي قوله ترامب قال في خطاب بثه التلفزيون إن حكومته كانت على اتصال مستمر مع حلفاء الولايات المتحدة بشأن حظر السفر لمدة 30 يوما لكن مسؤولي التكتل لم يتلقوا إخطارا او تنسيقا بشأن القرار قبل إعلانه مثلما زعم.

وكان ترامب أعلن الليلة الماضية تعليق السفر من أوروبا إلى الولايات المتحدة باستثناء بريطانيا لمدة 30 يوما بعد الانتقادات اللاذعة لسياساته التي حدت من قدرة الولايات المتحدة على مواجهة انتشار فيروس كورونا.