الأرصاد الجوية تحذّر من الرياح الشديدة والسيول والأجواء السديمية

دمشق-سانا

حذرت مديرية الأرصاد الجوية من اشتداد الرياح الشرقية والجنوبية الشرقية من مساء اليوم حتى مساء غد الجمعة حيث تتجاوز سرعة الهبات 85 كيلو مترا بالساعة وخاصة في المناطق الجنوبية والمرتفعات الساحلية.

كما حذرت المديرية في بيان تلقت سانا نسخة منه من الأجواء السديمية المغبرة اليوم في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية ومن حدوث السيول غدا الجمعة بسبب غزارة الأمطار في السهول والوديان والمنحدرات وخاصة في المنطقة الجنوبية.

وفي تصريح لـ سانا أوضح الراصد الجوي جعفر يوسف أن سرعة الرياح ستكون شديدة من ساعات الظهر في المنطقة الجنوبية تمتد مساء إلى مناطق أخرى حيث تتجاوز 70 كم في الساعة في المناطق الجنوبية والساحلية وتزداد سرعة الرياح يوم غد في أغلب المناطق لتتجاوز 80 إلى 90 كم /سا محذرا من الأضرار التي قد تسببها للمزروعات والبيوت البلاستيكية وشبكات الكهرباء.

وتوقع يوسف أن تشهد معظم المناطق ظهر اليوم أمطارا غزيرة وتستمر نهار غد لتشكل سيولا إضافة إلى زخات من البرد التي قد تضر المزروعات وخاصة الأشجار المزهرة والمحاصيل الزراعية.

إيناس السفان