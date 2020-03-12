مستوطنون إسرائيليون يقتحمون قرية عينابوس جنوب نابلس

القدس المحتلة-سانا

اقتحم مستوطنون إسرائيليون اليوم قرية عينابوس جنوب نابلس بالضفة الغربية.

ونقلت وكالة وفا عن مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة غسان دغلس قوله إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا القرية واعتدوا على منازل وممتلكات الفلسطينيين.

ويقتحم المستوطنون الإسرائيليون البلدات والمدن الفلسطينية بشكل يومي ويرتكبون أبشع الجرائم بحق الفلسطينيين وممتلكاتهم بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي بهدف تهجيرهم والاستيلاء على أراضيهم وتهويدها.

إلى ذلك اقتحمت قوات الاحتلال منطقة البادية الشرقية شرق بيت لحم بالضفة الغربية وهدمت منزلا فلسطينيا.

ونقلت وكالة وفا عن مدير مكتب هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم حسن بريجية قوله إن قوات الاحتلال اقتحمت المنطقة بعدد من الجرافات وهدمت منزلا فلسطينيا.

وتشكل عمليات الهدم التي تقوم بها سلطات الاحتلال بحق ممتلكات الفلسطينيين جزءا من سياسة الاستيطان الممنهجة الرامية إلى تهجير الفلسطينيين من أرضهم .