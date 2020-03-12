12 آذار 1930- المهاتما غاندي يقود مسيرة الملح في الهند

دمشق-سانا

1812- زلزال عنيف يدمر العاصمة الفنزويلية كراكاس.

1910- إطلاق الطراد المدرع جيورجيوس أفيروف في ليفورنو.

1912- تشكيل حكومة مؤقتة في الصين برئاسة صن يات سين.

1918- موسكو تصبح عاصمة روسيا بعد أن كانت سانت بطرسبرغ العاصمة لمدة 215 عاما.

1928- ولاية كاليفورنيا.. انهيار سد القديس فرنسيس والفيضانات الناتجة تقتل أكثر من 600 شخص.

1930- المهاتما غاندي يقود مسيرة 200 ميل والمعروفة باسم مسيرة الملح إلى البحر في تحد للمعارضة البريطانية احتجاجا على احتكار البريطانيين للملح.

1934- قسطنطين باتس والجنرال ويوهان ليدونير يقومان بانقلاب في استونيا وبحظر جميع الأحزاب السياسية.

1938- القوات الألمانية تحتل النمسا في بدايات الحرب العالمية الثانية.

1968- استقلال جزيرة موريشيوس.

1993- تفجيرات ارهابية في مدينة مومباي الهندية تخلف أكثر من 300 قتيل ومئات الجرحى.

1994- بولندا وهنغاريا والتشيك ينضمون إلى حلف شمال الأطلسي.

2003- اغتيال رئيس وزراء صربيا زوران غينغيتش في بلغراد.

2009- محكمة عراقية تحكم على الصحفي منتظر الزيدي بالسجن ثلاث سنوات بتهمة إهانة رئيس دولة أجنبي بعد رميه فردتي حذائه على الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش خلال زيارة إلى العراق.

من مواليد هذا اليوم

1824- غوستاف روبرت كيرشهوف.. عالم فيزياء ألماني.

1890- الملك محمد إدريس السنوسي ملك المملكة الليبية.

1925- ليو إساكي.. عالم فيزياء ياباني حاصل على جائزة نوبل في الفيزياء عام 1973.

من وفيات هذا اليوم

604- البابا غريغوري الأول بابا الكنيسة الرومانية الكاثوليكية.

1991- رانيار غرانيت.. عالم فنلندي في العلوم العصبية حاصل على جائزة نوبل في الطب عام 1967.

أعياد ومناسبات

اليوم الوطني في موريشيوس.

يوم الشجرة في الصين وتايوان.