اختيار مندوب إيران مساعداً لرئيس منظمة حظر الأسلحة الكيميائية

لاهاي-سانا

اختير مندوب إيران الدائم لدى منظمة حظر الأسلحة الكيميائية علي رضا كاظمي ابدي من قبل المجموعة الآسيوية مساعدا لرئيس المنظمة.

ونقلت وكالة (ارنا) للأنباء عن كاظمي ابدي في رده على احتجاج السفير الأمريكي على هذا الاختيار: “إن اختيار إيران لتولي منصب مساعد رئيس المجلس التنفيذي للمنظمة جرى بإجماع أصوات الدول الأعضاء في المجموعة الآسيوية”.

وأضاف المندوب الإيراني إن أمريكا كانت أثبتت قبل هذا الوقت بانها لا تولي أي احترام للقوانين الدولية والمنظمات الدولية وهي الراعية الأساس للجماعات الإرهابية وإرهاب الدولة وخاصة في منطقة الشرق الأوسط.

وأكد كاظمي ابدي بأن الولايات المتحدة بماضيها المقيت هذا ليست في موقع يؤهلها لتقديم نفسها على أنها دولة مكافحة للإرهاب.