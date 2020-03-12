إصابة أربعة أشخاص جراء عملية طعن في لندن

لندن-سانا

أعلنت الشرطة البريطانية أنها تتعامل مع واقعة طعن أصيب فيها عدة أشخاص في حي والثامستو في العاصمة لندن.

ونقلت رويترز عن الشرطة قولها: “كل الضحايا يتلقون العلاج بالمستشفى ونحن بانتظار أحدث تقرير عن حالتهم” مشيرة إلى أن الحادثة لا تمثل أي خطر على عموم الناس.

من جهتها قالت شبكة “سكاي نيوز” في نبأ لم تنسبه إلى أي مصادر إن أربعة قاصرين تعرضوا للطعن في والثامستو وإن سبعة تم احتجازهم فيما يتعلق بالحادث.

وكانت الشرطة البريطانية أعلنت في الثالث عشر من كانون الثاني الماضي إصابة أربعة أشخاص في حادثة طعن بمدينة مانشستر شمال غرب بريطانيا.