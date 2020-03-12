أتلتيكو مدريد يقصي ليفربول من دوري الأبطال

لندن-سانا

أقصى أتلتيكو مدريد الإسباني مضيفه ليفربول الإنكليزي من دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا عقب تغلبه عليه بثلاثة أهداف لهدفين بعد التمديد في المباراة التي جمعتهما اليوم في الدور ثمن النهائي.

سجل ماركوس لورينتي هدفين لأتلتيكو مدريد في الدقيقتين 97 و106 والفارو موراتا في الدقيقة 121 فيما سجل هدفي ليفربول الهولندي جيورجينيو فاينالدوم و البرازيلي روبرتو فيرمينو في الدقيقتين 43 و 94 من المباراة.

وكان الوقت الأصلي من المباراة انتهى لصالح ليفربول بهدف وحيد وهي نفس نتيجة مباراة الذهاب التي فاز بها أتلتيكو مدريد حيث لجأ الفريقان لوقتين إضافيين بعد تعادلهما بمجموع مباراتي الذهاب والإياب بهدف لهدف لتنتهي المباراة لصالح الفريق الإسباني 3-2 بعد التمديد ليتأهل على حساب حامل اللقب بمجموع المباراتين بنتيجة 4-2.