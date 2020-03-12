قوى العدوان السعودي تواصل خرقها اتفاق الحديدة وتقصف المحافظات اليمنية

صنعاء-سانا

واصلت قوات العدوان السعودي ومرتزقتها خرق اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة اليمنية مستهدفة بالقصف الصاروخي والمدفعي عددا من المناطق.

وأفاد مصدر أمني يمني لموقع “المسيرة نت” أن قوى العدوان السعودي استهدفت شارع صنعاء وحارة الضبياني في منطقة 7 يوليو السكنية ورقابة سيتي ماكس في محافظة الحديدة وأغارت على مديريتي مجزر في مأرب وحرض والمزرق في حجة.

وكان طيران العدوان السعودى استهدف اليوم سيارتى إسعاف فى محافظتى مأرب والجوف اليمنيتين ما أدى إلى استشهاد طاقمهما الطبي.

وتوصلت الأطراف اليمنية خلال محادثاتها بالسويد في الـ 13 من كانون الأول من عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.