معهد صلحي الوادي يكرم طلابه المتفوقين في حفل موسيقي

دمشق-سانا

تكريما لطلابه المتفوقين واحتفاء بهم أقام معهد صلحي الوادي حفلا موسيقيا في مكتبة الأسد الوطنية مساء اليوم تضمن مشاركات فردية لـ 21 طالبا وطالبة على آلاتهم الموسيقية التي شملت البيانو والهارب والاكورديون.

وقدم كل طالب وطالبة من أعمار مختلفة أمام الحضور مقطوعات موسيقية متنوعة على آلاتهم التي يعزفون عليها حسب سنتهم الدراسية مظهرين قدرات على التعامل مع آلاتهم ومقدار الجهد الذي بذلوه مع أساتذتهم لاكتساب مهارة العزف المنفرد التي وصلوا إليها .

أستاذة العزف على آلة البيانو لين جناد بينت لسانا أن الحفل مخصص للطلاب الذين حصلوا على أعلى العلامات في سنيهم الدراسية من الأولى للعاشرة لافتة إلى أن الكادر التدريسي في المعهد يعمل على تأسيس موسيقيين محترفين ومن هنا تأتي أهمية هذا الحفل لكونه يتيح للطلاب الظهور على المسرح والعزف أمام الجمهور.

رئيسة قسم البيانو والمدرسة في المعهد جمانة عمران لفتت إلى المستوى الممتاز الذي وصل إليه الطلاب الأوائل نتيجة محبتهم للموسيقا ومواظبتهم على تعلمها بجد ومثابرة مع أساتذة المعهد إضافة إلى أهمية تشجيع الأهل لهم.

أستاذ العزف على آلة الاكورديون وسام الشاعر أشار إلى المنافسة الإيجابية بين الطلاب في جميع السنوات الدراسية لافتا إلى أن الحفل جاء بهدف تكريم الطلاب المميزين وتشجيع باقي زملائهم على المثابرة والاجتهاد للوصول إلى المراكز الأولى.

الحائز على المركز الأول في العزف على آلة البيانو في السنة السادسة الطالب قيس الصفدي أشار إلى أنه أتقن العزف على البيانو من خلال المعلومات التي تلقاها خلال دراسته في المعهد بفضل الجهود الكبيرة التي بذلها أساتذته لوصوله إلى هذه النتيجة.

الطالبة كريستين لفلوف الحاصلة على المركز الأول في العزف على آلة البيانو عبرت عن سعادتها لتفوقها في العزف على آلتها التي تعشقها وتعلمت أصول العزف عليها من أساتذة المعهد الذين دعموها وساعدوها للوصول إلى هذه النتيجة.

الطالب هادي علي الحاصل على المركز الأول في العزف على آلة الاكورديون السنة الرابعة عبر عن سعادته بالعزف أمام الجمهور ما أعطاه دافعا قويا للتقدم نحو الأفضل.

الطالبة إثراء الكيلاني الحاصلة على المركز الأول في العزف على آلة الهارب السنة الثامنة عبرت عن سعادتها بوجودها في المعهد الذي تعلمت فيه بطريقة أكاديمية المبادئ الأساسية في العزف على الهارب.

يذكر أن معهد صلحي الوادي للموسيقا التابع لوزارة الثقافة تأسس عام 1960 تحت اسم المعهد العربي للموسيقا ليتغير اسمه لاحقاً إلى معهد صلحي الوادي تكريما لمؤسسه ويخرج المعهد سنوياً العشرات من الأطفال واليافعين في مجالات العزف على مختلف آلالات الموسيقية العربية والغربية ويرفد المعهد العالي للموسيقا بمواهب مبدعة.

شذى حمود