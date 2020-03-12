معرض فني تشكيلي لعشر فنانات سوريات في حماة

حماة-سانا

استضافت قاعة المعارض بدار الأسد للثقافة بحماة معرضاً فنياً تشكيلياً لمجموعة من الفنانات السوريات من أجيال مختلفة منتقاة من أعمالهن.

المعرض الذي تقيمه مديرية ثقافة الرقة ضمن فعاليات مهرجان “المرأة السورية أيقونة النصر” ضم نحو 48 لوحة لعشر مشاركات وهن سهام منصور وبتول الحامد ورفاه مشوعلبة ومي شمطية ومي دوفش ودانيا مصول ومرح طيفور ورنا الجندي ومريم الفيل ومؤمنة برازي.

وتنوعت مواضيع اللوحات بين الطبيعة الصامتة والتراث مع تجسيد لحالات إنسانية ووجدانية من مدارس فنية مختلفة كالواقعية والانطباعية.

وأوضحت الفنانة سهام منصور في تصريح لمراسلة سانا أنها شاركت بثلاث لوحات إكريليك وزيتي تشمل بمضمونها رسم الخيول وقضايا اجتماعية إضافة لتقديمها 5 دراسات وهي عبارة عن لوحات صغيرة بأفكار متنوعة مستخدمة أسلوب التبسيط.

وبينت الفنانة مرح طيفور أنها شاركت بـ 6 لوحات بمواضيع مختلفة عن الحرب على سورية وتراث حماة مستخدمة الأسلوب الرمزي وفي لوحتها التي تحمل عنوان فينوس المبللة استعانت بفن الكولاج.

وذكرت الفنانة بتول الحامد أنها جسدت في لوحاتها الخمس طبيعة صامتة وأحياء شعبية وحالات إنسانية بينما شاركت الفنانة مي شمطية بـ 6 لوحات متنوعة بين الأحياء القديمة لمدينة حماة وصانع الفخار وبورتريه بلمسات الواقعية التعبيرية.

وحول المعرض ذكر الفنان فادي عطورة أنه قرأ في لوحات الفنانات المشاركات التصميم والإرادة على الإبداع في كل المجالات مبيناً أن التشكيليات السوريات أسهمن على مدى سنوات عديدة في تطوير الحركة التشكيلية السورية.

بدوره أوضح المهندس مجد حجازي معاون مدير ثقافة حماة أن المعرض خطوة مهمة في تقديم إبداع المرأة السورية في مجال الفن التشكيلي السوري.

سهاد حسن