قوى العدوان السعودي ترتكب 147 خرقا جديدا لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة خلال الساعات الماضية

صنعاء- سانا

واصلت قوى العدوان السعودي خروقاتها اتفاق وقف إطلاق النار بمحافظة الحديدة وارتكبت 147 خرقا جديدا خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية “سبأ” عن مصدر بغرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق لرصد خروقات العدوان بالحديدة قوله فى تصريح اليوم إن من بين خروقات العدوان تحليق طائرة حربية في أجواء حيس وأربع طائرات تجسسية في أجواء شارع الخمسين والفازة وكيلو واستحداث خمسة تحصينات قتالية في شارعي الخمسين وكيلو واعتداءان على رقابة سيتي ماكس” مشيرا إلى أن الخروقات تضمنت أيضا 35 خرقا بقصف صاروخى ومدفعى و95 خروقات بالأعيرة النارية المختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد فى الـ 13 من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار فى محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودى ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم لهذا الاتفاق.